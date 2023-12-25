«Конец не близок». Нетаньяху заявил, что Израиль усилит наступление на ХАМАС

Нетаньяху обещает уничтожить группировку ХАМАС и вернуть заложников в Израиль. В воскресенье он заявил в израильском парламенте, что часть пленников ХАМАС была освобождена, поскольку группировка была вынуждена пойти на уступки под давлением армии Израиля.

«Мы не достигнем успеха в освобождении всех заложников без военного давления», — заявил при этом Нетаньяху.

Контекст Фото: BBC

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Линия Фото: BBC

Удар по Аль-Магази

Некоторые заложники вернулись в Израиль во время недельного перемирия в ноябре, согласованного при посредничестве Катара. Тогда около 100 пленников ХАМАС, в основном женщин и детей, обменяли на палестинских заключенных, которые находились в израильских тюрьмах.

По данным израильских и арабских СМИ, власти Египта разработали план, согласно которому Израиль и ХАМАС могут заключить новое перемирие. Как пишут несколько изданий, план предполагает поэтапное освобождение всех заложников-израильтян в обмен на палестинских заключенных, и это должно произойти в течение полутора месяцев. После этого Израиль должен приостановить свое наступление в Газе.

Однако пока Израиль и ХАМАС отказывались последовать призывам правительств различных государств пойти на прекращение огня.