«Конец не близок». Нетаньяху заявил, что Израиль усилит наступление на ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни израильская армия начнет еще более активно наступать на позиции палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.
Глава правительства Израиля сообщил об этом членам своей партии «Ликуд», рассказывая о недавней встрече с военными в секторе Газа.
«Все они просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца, — сказал премьер-министр Израиля. — Поэтому мы не будем останавливаться, мы будем продолжать воевать. Мы усилим нашу борьбу в ближайшие дни, и это будет долгая война, ее конец не близок».
Несколько дней назад Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Израиль, что израильская армия должна снизить интенсивность своих ударов по Газе, чтобы их жертвами не становилось так много мирных жителей. С аналогичными призывами выступили министры иностранных дел Франции и Германии.
После 7 октября, когда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в секторе были убиты около 20,6 тыс. человек. Эти цифры в понедельник назвало подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы; по его сведениям, большинство погибших — женщины и дети.
В результате атаки ХАМАС на Израиль были убиты около 1,2 тыс. израильтян, подавляющее большинство из них — мирные жители. Около 240 человек были взяты в заложники и отправлены в Газу; по данным Израиля, 132 человека все еще остаются в плену ХАМАС.
Нетаньяху обещает уничтожить группировку ХАМАС и вернуть заложников в Израиль. В воскресенье он заявил в израильском парламенте, что часть пленников ХАМАС была освобождена, поскольку группировка была вынуждена пойти на уступки под давлением армии Израиля.
«Мы не достигнем успеха в освобождении всех заложников без военного давления», — заявил при этом Нетаньяху.
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Удар по Аль-Магази
Некоторые заложники вернулись в Израиль во время недельного перемирия в ноябре, согласованного при посредничестве Катара. Тогда около 100 пленников ХАМАС, в основном женщин и детей, обменяли на палестинских заключенных, которые находились в израильских тюрьмах.
По данным израильских и арабских СМИ, власти Египта разработали план, согласно которому Израиль и ХАМАС могут заключить новое перемирие. Как пишут несколько изданий, план предполагает поэтапное освобождение всех заложников-израильтян в обмен на палестинских заключенных, и это должно произойти в течение полутора месяцев. После этого Израиль должен приостановить свое наступление в Газе.
Однако пока Израиль и ХАМАС отказывались последовать призывам правительств различных государств пойти на прекращение огня.
В понедельник подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. В результате, по заявлению ведомства, было разрушено жилое здание и погибли по меньшей мере 70 человек.
Международный комитет Красного Креста также сообщил, что интенсивные израильские воздушные удары привели к закрытию главных дорог между Аль-Магази и двумя другими лагерями беженцев: Аль-Буреджи и Аль-Нусейрат, что «препятствует работе машин скорой помощи и групп спасателей».
Израильские военные заявили Би-би-си, что изучают поступившую информацию об ударе.
«Несмотря на все сложности, которые создают террористы ХАМАС, действуя в гражданских районах Газы, ЦАХАЛ остается приверженным международному праву, в том числе предпринимая реалистические шаги для минимизации вреда мирным жителям», — также сказано в заявлении израильских военных.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.