«Повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — написал глава аннексированного Крыма в телеграме.

Он утверждает, что транспортная инфраструктура в городе работает в штатном режиме, а ограничений по пассажирским перевозкам нет. Хотя телеграм-канал правительства Крыма сообщал, что движение транспорта остановлено на двух улицах Феодосии в районе морского порта. Кроме того, во вторник все поезда будут отправляться не с железнодорожного вокзала Феодосии, который расположен около порта, а со станции Айвазовская примерно в четырех километрах от него.

О ликвидации пожара в порту в МЧС сообщили только около 12:00.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что об ударе ВСУ по Феодосии министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Как отреагировал Путин, неизвестно.

Не первый удар по БДК «Новочеркасск»

24 марта 2022 года этот корабль уже попадал под удар в другом порту — в оккупированном Бердянске. Власти аннексированного Крыма тогда сообщали о похоронах трех матросов из экипажа «Новочеркасска».

Тогда же повреждения получили большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Саратов». БДК «Саратов» в результате обстрела был затоплен. Спустя год в Севастополе открыли памятную доску с именами 12 моряков, погибших на этих трех кораблях в результате атаки в Бердянске.