Украина получила от Всемирного банка 1,34 миллиарда долларов

Главным образом эти деньги деньги пойдут на пенсионные выплаты, а также на зарплату работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Чуть более миллиарда долларов составляет кредит, поступивший из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии, а остальная сумма транша состоит из грантов от Норвегии, США и Швейцарии, сообщили в Минфине.

"Международная финансовая помощь является весомым вкладом в поддержку финансово-экономической стабильности Украины и позволяет обеспечить первоочередные социальные расходы во время войны. С момента начала полномасштабного вторжения правительства Японии, США, Норвегии и Швейцарии неоднократно выражали свою неизменную поддержку и солидарность с Украиной. Я благодарен нашим партнерам за их готовность сотрудничать и помогать Украине в критический момент", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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