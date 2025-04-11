Главное за 11 апреля E. coli не нашли в Straupe, Эстония задержала "теневой" российский танкер, а Гаага не может судить Путина

Итог рабочей неделе подводит пятница: E. coli так и не удалось обнаружить ни в готовой продукции, ни на оборудовании предприятия Straupe. В то же время на улице Краста в Риге произошла двойная авария, синоптики обещают настоящий скачок температуры - местами до +25 градусов, а специалисты все еще ищут источник странного запаха в рижской канализации. О том, как танкер "теневого флота" России бросил якорь в Эстонии, почему США выводят часть войск из Польши, и о других событиях в мире и Латвии читайте в подборке RUS TVNET - о главном в пятницу, 11 апреля.
Новости Латвии:
До настоящего момента в ходе лабораторных проверок наличие бактерии E. coli не было подтверждено ни в одном виде продукции молочного предприятия Straupe, а также в пробах, взятых с производственного оборудования, тары или с рук сотрудников, сообщили агентству LETA в компании.
Сначала на улице Крaста столкнулись три автомобиля. Однако водители, проезжавшие мимо и засмотревшиеся на аварию, сами устроили еще одно столкновение буквально в том же месте. В результате одна из самых загруженных магистралей столицы оказалась полностью парализована. Об этом сообщает передача Degpunktā.
На следующей неделе в Латвии периодически ожидается дождь, однако будет тепло, в солнечные дни температура воздуха поднимется выше отметки в +20 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг, 10 апреля, после преследования в Свариньской волости был задержан перевозчик незаконно пересекающих государственную границу лиц, который для своей противоправной деятельности использовал поддельный рейсовый микроавтобус Даугавпилсского автобусного парка (DAP) с поддельными номерными знаками, сообщили TVNET в Государственной пограничной охране.
В настоящее время ответственные службы работают над установлением источника запаха вещества неизвестного происхождения в канализационных колодцах Риги, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
За рубежом:
Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии. Это первый случай задержания Эстонией судна теневого флота России. На пресс-конференции Министерства обороны командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна, пишет Rus.Postimees.
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