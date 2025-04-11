Главное за 11 апреля E. coli не нашли в Straupe, Эстония задержала "теневой" российский танкер, а Гаага не может судить Путина

За рубежом:

Вблизи острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии. Это первый случай задержания Эстонией судна теневого флота России. На пресс-конференции Министерства обороны командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна, пишет Rus.Postimees.

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В Польше обеспокоены выводом США своих солдат с военного аэродрома, имеющего решающее значение для оказания Западом помощи Украине. Политики заверяют, что все под контролем, СМИ бьют тревогу.

В четверг в районе Манхэттена в Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон, в результате чего погибли шесть человек, сообщили должностные лица, пишет AP.

В Гааге учредят спецтрибунал для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины. Но начать судить Путина заочно не получится, пока он остается президентом РФ.

Читайте также За рубежом В Гааге не смогут судить Путина, пока он президент России

Высланный из-за угрозы безопасности из Эстонии русский националист Константин Горлов записал новое видео в TikTok, в котором на фоне Кремля рассказал, как свободно ему дышится в Москве. "На завод я точно не пойду работать", - рассуждает он о своих планах на будущее, сообщает Rus.Postimees.

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Интересное чтиво:

"Для меня конкурсы красоты - это как профессиональный спорт", - рассказывает в передаче TVNET+ "В чем фишка?" 29-летняя модель, коуч и креативный супервайзер Анастасия Алексеевская.

В основе нарциссизма лежит не мания величия, а одиночество. Человек чувствует себя изолированным, ему недостаточно того, что есть. Он хочет быть особенным, нужным, незаменимым - и чем больше ему дают, тем больше он требует, говорит криминолог Анна Эмилия Пигозне в разговоре с TVNET+ о сталкинге, насилии женщин по отношению к мужчинам, угрозах искусственного интеллекта человечеству и фантазии о величии, объединяющей Трампа и Путина.

Латвийские девушки опубликовали на платформе TikTok видео, на котором им удалось заснять известного голливудского актера Джуда Лоу по пути на съемочную площадку в Риге.

10 апреля состоялась вечеринка в честь закрытия Рижской недели моды, собравшая избранную публику. Смотрите наш фотоотчет!

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Рижская неделя моды стала пространством, где самовыражение встречается с модными тенденциями, а каждый зритель становится частью шоу. В этой статье мы рассмотрим самые примечательные образы и стильные моменты третьего дня!