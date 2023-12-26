За 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ, заявил министр обороны Британии

За последние четыре месяца уничтожено 20% российского Черноморского флота, признал во вторник, 26 декабря, в соцсети Х (бывший Twitter) министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
Министр высоко оценил атаку украинской армии на порт Феодосия в оккупированном Крыму ночью на вторник, в результате которой был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
"Последнее уничтожение путинских военно-морских сил показывает, что те, кто считает, что в войне на Украине зашла в тупик, ошибаются", - сказал министр.
"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России", - сказал Шэппс.
"Доминирующей роли России в Черном море сейчас брошен вызов, и новая коалиция военно-морских сил под руководством Великобритании и Норвегии поможет обеспечить победу Украины на море", - добавил министр.
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