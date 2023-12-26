Парламентский комитет Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО

"Протокол (о вступлении Швеции в НАТО) был поддержан комитетом", - заявил после голосования агентству AFP депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Утку Чакирезер.

Голосование в комитете открывает путь к голосованию в законодательном собрании, где правящая коалиция президента Реджепа Тайипа Эрдогана имеет большинство мест. В настоящее время неясно, когда может состояться это голосование.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже выразил удовлетворение голосованием комитета. Он также призвал Турцию и Венгрию как можно скорее завершить процесс ратификации.

Турция и Венгрия - единственные два члена НАТО, которые еще не одобрили просьбу Швеции о вступлении в альянс.

Швеция подала заявку на вступление в альянс вместе с Финляндией в прошлом году после того, как в феврале Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Финляндия стала членом альянса в апреле.

Турция отложила вступление Швеции в НАТО, обвинив страну в слишком терпимом отношении к отдельным лицам и группам, которых Анкара считает угрозой своей безопасности или соучастниками попытки государственного переворота 2016 года.

Турцию также возмутили демонстрации в Швеции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), курдской сепаратистской вооруженной группировки, и протестные акции с сожжением Корана.

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