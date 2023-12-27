Экс-президент Эстонии откровенно о разводе с Иевой Ильвес: "Это было непростое решение!"

"В предрождественском настроении я с глубокой грустью вынуждена сообщить, что почти восемь лет жизни с моим мужем, Тоомасом Хендриком Ильвесом, подошли к концу. Ни один момент не является подходящим для принятия подобных решений, но сейчас, после долгих размышлений и уважая выбор Тоомаса, мне стало ясно, что мы пойдем разными путями", - объявила Иева Ильвес в социальных сетях за несколько дней до рождественских праздников.

"От всего сердца я благодарна народу Эстонии, который тепло принял меня", - сказала она, добавив, что многому научилась у эстонцев и продолжит делиться своим опытом, особенно в технологическом секторе, за пределами Эстонии - и в настоящее время работает в Украине.

Тоомас Хендрик Ильвес и Иева Ильвес целуются во время приема в концертном зале "Эстония" в 2016 году Фото: Tairo Lutter

Во второй день Рождества, президент Тоомас Хендрик Ильвес праздновал свое 70-летие. В интервью газете Eesti Ekspress в свой день рождения Ильвес впервые прокомментировал свой развод с Иевой Ильвес. "Это было непростое решение, у нас были прекрасные годы совместной жизни и прекрасный сын, у которого всегда будут мама и папа", - сказал Ильвес.

Президент Ильвес и Иева Купче впервые появились на публике в сентябре 2015 года, когда вместе посетили юбилейный концерт Арво Пярта в бывшем литейном цеху Ноблесснера.

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