Тоомас Хендрик и Иева Ильвес объявили о разводе

Иева Ильвес пишет: "В предрождественском настроении, но с глубокой печалью вынуждена сообщить, что наш почти восьмилетний брак с моим мужем Тоомасом Хендриком Ильвесом распался. Ни один момент не подойдет для такого решения; однако именно сейчас, после долгих размышлений и уважая выбор Тоомаса, мне ясно, что в будущем мы пойдем каждый своей дорогой, вместе заботясь о благополучии детей".

Она от всей души поблагодарила жителей Эстонии, которые так тепло к ней отнеслись и всегда доброжелательно принимали как в Таллинне, так и в сельской местности. "В Эстонии я всегда чувствовала себя как дома. Вы были источником вдохновения и являетесь образцом для подражания в сфере инфотехнологий. Я многому у вас научилась и продолжу делиться вашим опытом, особенно в технологическом секторе, со всем миром - сейчас я работаю в Украине. Большое спасибо, дорогие жители Эстонии", - подвела итог Иева Ильвес.

Об отношениях Тоомаса и Иевы стало известно в конце 2015 года. Иева Купце вышла замуж за Тоомаса Хендрика Ильвеса, занимавшего в то время пост президента Эстонской Республики, 2 января 2016 года. Сын Ханс Хендрик Ильвес родился у пары 28 ноября того же года.

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