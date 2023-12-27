Newsweek: Возможно, истребители F-16 уже находятся в Украине

В течение трех последних недель вооруженные силы Украины сбили восемь российских самолетов. В свою очередь в ночь на 26 декабря был уничтожен десантный корабль "Новочеркасск". Российские пропагандисты опасаются, что ВСУ смогли это сделать благодаря истребителям F-16, указывает издание.

Официально эта информация не подтверждена.

"Западные союзники Украины еще несколько месяцев назад обещали Киеву современные самолеты F-16 производства США, однако по-прежнему не было понятно, когда они поднимутся в небо Украины", - пишет Newsweek.

Отмечается, что запрос Киева на эти самолеты повысит способность Украины противостоять российскому воздушному господству и наносить больше ударов по ключевым российским целям.

"F-16 оборудованы самой современной авионикой и радарами, и они сконструированы так, чтобы можно было использовать стандартное вооружение НАТО, которое Украина использовала на старых самолетах советского времени", - указывается в публикации.

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