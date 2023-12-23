Латышский, но не простой: что такое легкий язык и кому он пригодится?

В правом столбике перечислены синонимы этих слов, которые отвечают требованиям легкого языка (здесь вы можете изучить справочник).

Как с легким языком обстоят дела на государственном уровне?

В Латвии нет регулирования, которое определяло бы обязательное использование легкого языка. Однако 14 июля 2020 года Кабинет министров утвердил "порядок, при котором учреждения публикуют информацию в интернете", используя легкий язык. Кнопка для переключения на легкий язык называется "Viegli lasīt" ("Легко читать").

Студентка Лаура Ратниеце из Рижского университета Страдиня (RSU) в своей бакалаврской работе 2022 года "Роль специалиста общественных отношений в создании содержания на легком языке", в которой она провела исследование в 38 самоуправлениях и в 13 министерствах, отметила, что в 55% случаев на домашних страницах министерств недоступен раздел "Легко читать", а до поправок Кабмина этот показатель составлял 75%.

Несмотря на некоторые удручающие показатели, прогресс все же есть, и он существенный. Первая научная статья о легком языке в Латвии была написана лишь в 2021 году, а к концу 2023 года таких насчитывается уже девять. Для достижения этого существенно постарались такие специалисты, как Инесса Спроге, Сармите Тубеле и раннее упомянутые Дита Лиепа, Велга Полинска, Гунта Анча и Ирина Мельник.

Также легкий язык стал преподаваться в университетах. Первый раз курс по легкому языку появился в 2022/2023 учебном году в Латвийском университете. Там его преподавали Дита Лиепа и Велга Полинска. В текущем учебном году 2023/2024 такой же курс появился, в свою очередь, в RSU - проводит его тот же дуэт.

Также среди ценного материала по легкому языку можно выделить описание уровней для создателей текста на легком языке. В этой работе во всех деталях и подробностях описывается разница между тремя уровнями легкого языка. Описание, в отличие от справочника и словаря, предназначено уже больше для пишущих на легком языке. Допустим, у вас есть знакомый или родственник, которому пригодится легкий латышский. По этому описанию можно определить, какой уровень легкого языка подойдет вашему знакомому (ознакомиться с описанием можно по ссылке).

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