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Латышский, но не простой: что такое легкий язык и кому он пригодится?

Даниил Николаев
, Практикант RUS TVNET
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Словарь. Иллюстративное фото
Словарь. Иллюстративное фото Фото: Pexels

В обществе есть люди, которым недоступен обычный язык. Например, люди после инсульта или в возрасте. Чтобы они не оказались выключенными из общества, существует легкий язык. Форму легкого языка развивают во всем мире, и Латвия не является исключением.

Важно уточнить, что речь пойдет именно о легком латышском языке, потому что в принципе в каждом государстве вкладываются в упрощение именно главного национального языка. Легкий язык может помочь освоить базовый латышский язык русскоязычным детям и пенсионерам. Подробнее в том, что такой легкий язык и зачем он нужен, разбирался RUS TVNET.

Плацдарм для изучения латышского языка

Данную инициативу и каждый проект по легкому языку нужно поддерживать, ибо у каждого в семье или среди знакомых найдется хотя бы один человек, который будет нуждаться в легком латышском языке. В конце концов легкий язык может послужить не только языком спасения, но и перевалочным пунктом в изучении латышского языка. То есть человек может изначально освоить латышский язык на легком уровне, а затем, если он почувствует, что не испытывает особых трудностей, может плавно перейти на изучение обычного латышского языка.

Серьезно в Латвии легким языком занялись в нынешнем веке. Особенно усиленно легкий язык получает развитие в наши дни.

Что такое легкий язык?

Как правило, люди общаются друг с другом на обычном языке, но есть лица, которые, к сожалению, в силу разных причин не могут понимать и воспринимать обычный язык. Именно для этих людей и разрабатывается легкий язык.

Существует также такое понятие, как "простой язык". В чем отличие легкого языка (vieglā valoda) от простого языка (vienkārša valoda)? Хоть эти термины по своему значению похожи, однако это не одно и то же.

Легкий язык создан для инклюзивности людей с интеллектуальными нарушениями, которые обычный язык не воспринимают. Простой язык - это часто употребляемый в повседневной жизни упрощенный язык. То есть упрощение любого текста или даже отдельной трактовки термина уже попадает под категорию "простого языка".

Простой язык употребляется по отношению к узкоспециализированным текстам, где какая-то отдельная отрасль описывается с какими-то соответствующими ей специальными терминами, которые обычный человек без специального образования по этой специальности не поймет. Но эта статья посвящена исключительно легкому языку.

Как трактуют термин "легкий язык" профессионалы в своей сфере деятельности?

Научный ассистент в области социолингвистики и эксперт по легкому языку Велга Полинска выделяет, что легкий язык - это метод изложения информации с приспособлением текста к потребностям целевой аудитории в отношении лексики, синтаксиса и словесности, а также визуального оформления и организации текста.

Если специалист по легкому языку формулирует более сложную трактовку для профессионального сообщества, то Агентство легкого языка (Vieglās valodas aģentūra), доказывая заслуженность названия организации, дает куда более простое и понятное объяснение:

Легкий язык - это вид коммуникации, который делает информацию понятной для любого.

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) дает понять, что легкий язык - это упрощение текста, содержания и формы, которое облегчает как чтение, так и восприятие содержания. Латвийский национальный портал терминологии termini.gov.lv (Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā) уже конкретизирует, от кого должна исходить инициатива по созданию легкого языка - государства должны предпринять шаги для обеспечения того, чтобы информация о государственных делах и политической деятельности (включая предвыборные программы) была доступна в различных формах.

Обратимся к истории

Впервые в истории человечества идея упрощения информации была упомянута вначале XVIII века.

В 1713 году шведский король Карл VII диктовал свое решение: "Его Величество Король попросил Королевскую канцелярию стараться писать все письменные документы на ясном, простом шведском языке и, насколько это возможно, не используя в них иностранные слова".

Сам легкий язык плотно начал развиваться во второй половине XX века.

У легкого языка есть международные общепринятые характерные признаки:

  • на нем легко писать (easy write),
  • он передает легкую информацию (easy info),
  • легкий доступ (easy access),
  • подходит для людей с нарушением речи и ее восприятия вследствие какого-либо инцидента - людей с афазией (aphasia friendly),
  • легко читается (easy-to-read),
  • простой для понимания (easy-to-understand).

Текст может считаться написанным на легком языке только в том случае, если имеет все вышеперечисленные признаки.

А что в Латвии?

Первая книга на легком языке в Латвии вышла в 1999 году - это короткий рассказ под названием "Милда будет жить в Риге" (Milda dzīvos Rīgā). В следующем, 2000 году в Латвии было создано общество "Агентство легкого языка" (Vieglās valodas aģentūra), чья главная цель - популяризировать легкий язык как возможность получения доступной информации.

Агентство совместно с Рижской думой, Агентством латышского языка, Минблагом, Сеймом Латвии, Латвийским радио и Латвийским университетом (LU) занимается проектами, касающимися легкого языка.

В Латвии выделяют три уровня легкого языка: самый легкий, средний и максимально усложненный. Эти три уровня легкого языка отличаются друг от друга в первую очередь степенью сложности.

Для кого?

В Латвии выделяют семь целевых групп для легкого языка. Для каждого из этих меньшинств применяется индивидуальный подход. Это: 

  • люди с нарушениями умственного развития;
  • люди с психосоциальными нарушениями;
  • люди с дислексией (нарушениями в чтении);
  • люди с нарушениями речи после травм головы и/или инсульта;
  • люди с нарушениями слуха;
  • сениоры;
  • мигранты/диаспора.

Самый объемный документ в области изучения легкого языка - "Справочник легкого языка", вышедший в академическом издании LU в марте 2022 года. Проект финансировали Еврокомиссия и Erasmus. Авторы справочника - восемь специалистов по легкому языку, два из которых стали редакторами справочника - Дита Лиепа и Велга Полинска.

В проекте также участвовала иностранный специалист - исследователь факультета социальной работы Люблянского университета (Словения) и специалист по словенскому легкому языку Татьяна Кнапп. Так справочник вышел на международный уровень. Каждый из специалистов написал часть справочника в той области легкого языка, в которой разбирается и специализируется больше всего (здесь можно ознакомиться с полной версией документа).

Легкий язык добрался и до публичного пространства

Новости на легком языке выходят на Латвийском радио 1 каждый день в 21:00. Потом эти же новости доступны на портале LSM. На основе этого Дита Лиепа, Велга Полинска, а также их коллеги Гунта Анча и Ирина Мельник написали еще одну большую работу - "Минисловарь радионовостей" (Radio ziņu minivārdnīca).

Словарь объемом в семь страниц пришлось создавать долго и кропотливо, ведь для этого нужно было прослушать огромное количество радионовостей не только на легком, но и на обычном языке. В левом столбике словаря перечислены слова, используемые в обычном языке, которые тяжелы для восприятия и не годятся для легкого языка - в основном это иностранные заимствования, которые широко вошли в латышский язык и часто в нем употребляются.

В правом столбике перечислены синонимы этих слов, которые отвечают требованиям легкого языка (здесь вы можете изучить справочник).

Как с легким языком обстоят дела на государственном уровне?

В Латвии нет регулирования, которое определяло бы обязательное использование легкого языка. Однако 14 июля 2020 года Кабинет министров утвердил "порядок, при котором учреждения публикуют информацию в интернете", используя легкий язык. Кнопка для переключения на легкий язык называется "Viegli lasīt" ("Легко читать").

Студентка Лаура Ратниеце из Рижского университета Страдиня (RSU) в своей бакалаврской работе 2022 года "Роль специалиста общественных отношений в создании содержания на легком языке", в которой она провела исследование в 38 самоуправлениях и в 13 министерствах, отметила, что в 55% случаев на домашних страницах министерств недоступен раздел "Легко читать", а до поправок Кабмина этот показатель составлял 75%.

Несмотря на некоторые удручающие показатели, прогресс все же есть, и он существенный. Первая научная статья о легком языке в Латвии была написана лишь в 2021 году, а к концу 2023 года таких насчитывается уже девять. Для достижения этого существенно постарались такие специалисты, как Инесса Спроге, Сармите Тубеле и раннее упомянутые Дита Лиепа, Велга Полинска, Гунта Анча и Ирина Мельник.

Также легкий язык стал преподаваться в университетах. Первый раз курс по легкому языку появился в 2022/2023 учебном году в Латвийском университете. Там его преподавали Дита Лиепа и Велга Полинска. В текущем учебном году 2023/2024 такой же курс появился, в свою очередь, в RSU - проводит его тот же дуэт.

Также среди ценного материала по легкому языку можно выделить описание уровней для создателей текста на легком языке. В этой работе во всех деталях и подробностях описывается разница между тремя уровнями легкого языка. Описание, в отличие от справочника и словаря, предназначено уже больше для пишущих на легком языке. Допустим, у вас есть знакомый или родственник, которому пригодится легкий латышский. По этому описанию можно определить, какой уровень легкого языка подойдет вашему знакомому (ознакомиться с описанием можно по ссылке).

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