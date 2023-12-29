Правда ли, что гены ребенку передаются не только от родителей, но и от предыдущих сексуальных партнеров матери?

Теория о том, что ребёнку передаются гены не только от родителей, но и от предыдущих сексуальных партнёров матери, известная как телегония, распространяется в русскоязычном медиапространстве много лет. Об этом пишут и снимают видео на площадках "Дзен" и "Пикабу", вопрос передачи чужих генов ребёнку обсуждается на форумах. В 2009 году в журнале "Физика сознания и жизни, космология и астрофизика" вышла пространная статья, доказывающая научность телегонии. В том же году в интервью о телегонии как о науке рассуждала Анна Кузнецова, будущая омбудсвумен по правам ребёнка (2016–2021), а ныне заместитель председателя Государственной думы. В 2016-м кубанские власти поддержали показ школьникам фильма, в котором утверждение, что мужчина должен жениться только на девственнице, обосновывалось телегонией. С регулярностью статьи или мнения о научных доказательствах телегонии публикуются на различных неавторитетных сайтах. Статьи, в которых эксперты рассуждают о реальности передачи генов первого партнёра, появляются в российских региональных и федеральных СМИ, а также на сайтах с ярко выраженной религиозной тематикой. Последняя заметная публикация, в которой утверждалось подобное, вышла в журнале "Юридическая наука: история и современность" в декабре 2023 года. В статье, соавтором которой указан депутат Госдумы Игорь Ананских, этот вопрос освещается как один из проблемных.