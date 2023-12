Кто должен платить на первом свидании? Громкий спор в соцсетях

Vīrietis, kurš izmaksā, parasti atstāj par sevi labāku iespaidu par to, kurš neizmaksā. Sievietei nav nekādu problēmu samaksāt pašai. Gan jau lielākā daļa ar to rēķinās ejot uz randiņu un neko nepārmetīs. Bet tas ir tāds labs žests no vīrieša puses.