Видео ⟩ Водитель в Риге зафиксировала, как скорая помощь грубо нарушает правила

"Я хотела спросить, действительно ли сотрудники NMPD могут нарушать правила дорожного движения, не включая маячки и звуковой сигнал? На перекрестке Виенибас гатве и Улманя гатве, двигаясь по Виенибас гатве в сторону торгового центра Aleja, можно ехать только направо или прямо, но машина NMPD стоит и ждет поворота налево. Контролируются ли подобные действия? Почему правила намеренно и без необходимости нарушаются?" - возмущается Санита.