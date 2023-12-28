Видео ⟩ Водитель в Риге зафиксировала, как скорая помощь грубо нарушает правила

Зрительница программы Bez Tabu Санита, ожидая зеленого света в Риге, зафиксировала возможное нарушение правил дорожного движения. Что показательно, потенциальным нарушителем является водитель бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает программа Bez Tabu.
"Я хотела спросить, действительно ли сотрудники NMPD могут нарушать правила дорожного движения, не включая маячки и звуковой сигнал? На перекрестке Виенибас гатве и Улманя гатве, двигаясь по Виенибас гатве в сторону торгового центра Aleja, можно ехать только направо или прямо, но машина NMPD стоит и ждет поворота налево. Контролируются ли подобные действия? Почему правила намеренно и без необходимости нарушаются?" - возмущается Санита.
Эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис критически оценивает ситуацию, показанную на видео. Он рассказал, что без световых маячков и специальных звуковых сигналов машина скорой помощи, должна ездить так же, как и любое другое транспортное средство, без каких-либо преимуществ.
Представитель NMPD признает, что в конкретной ситуации водитель действительно проигнорировал правила дорожного движения.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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