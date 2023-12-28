Мужчина приговорен к тюремному заключению за нападение и преследование бывшей жены

В мае 2023 года Рижский городской суд запретил мужчине приближаться и общаться с бывшей женой, а также приближаться к ее месту жительства.

Обвиняемый проигнорировал наложенные судом запреты и с мая по август неоднократно приходил и стоял перед домом своей бывшей жены. Мужчина регулярно звонил женщине, высказывая различные угрозы.

1 августа этого года обвиняемый вошел в дом бывшей жены и, когда она выходила из квартиры, напал на нее, затолкав обратно в квартиру. Мужчина разбил мобильный телефон женщины, чтобы она не смогла позвать на помощь, нанес ей несколько ударов, а затем приставил к ее горлу кухонный нож и угрожал убить.

Опасаясь за свою жизнь, жертва выбежала из квартиры, где столкнулась с сотрудниками муниципальной полиции, которую вызвали соседи, услышав крики женщины. Агрессивный мужчина был задержан и передан в Государственную полицию. 3 августа Рижский городской суд заключил мужчину под стражу.

Мужчина еще может обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

После трагического убийства в Екабпилсе весной этого года, когда бывший муж убил женщину 1983 года рождения, Сейм значительно ужесточил максимальное наказание за угрозу убийства, преследование и невыполнение распоряжений о защите от насилия - максимальный срок лишения свободы за эти преступления был увеличен с трех месяцев до трех лет.

По мнению прокуратуры, нынешняя законодательная база позволяет более эффективно пресекать насильственные действия до наступления трагических последствий.

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