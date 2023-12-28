При взрыве Каховской ГЭС могло погибнуть больше людей, чем заявляла РФ

Издание Associated Press (AP) начала расследование трагедии, опросив медиков, волонтеров и других свидетелей трагедии в городе Алешки, где погибло больше всего людей.

Местные жители заявили, что во время катастрофы представителей оккупационной администрации нигде не было видно. Они предполагают, что власти в том числе представители прокуратуры и полиции, которые должны были фиксировать случаи гибели людей, сбежали.

По сообщению AP, сотрудники МЧС России прибыли в Алешки 9 июня. Врачам запретили выдавать свидетельства о смерти жертв наводнения, но разрешили выдавать свидетельства о смерти по другим причинам.

После 9 июня местным врачам было поручено направить погибших во время наводнения на вскрытие в другие медицинские учреждения Херсонской области - в Каланчак, Скадовск и Геническ. Там врачи проводили судебно-медицинскую экспертизу и выдавали справки, без которых родственники не могли похоронить погибших.

Врачам запретили выдавать свидетельства о смерти, связанной со смертью, вызванной наводнением.

Чуть менее 50 тел были отправлены в другие медицинские учреждения Херсонской области.

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