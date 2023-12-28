Наркотики, алкоголь и насилие. Разгул соседей приводит в отчаяние весь многоквартирный дом

Жители многоквартирного дома в Лиепае оказались в неприятной ситуации - из-за регулярных попоек, которые происходят в одной из квартир, у жильцов дома постоянно болит голова, сообщает программа Bez tabu.
В квартире регулярно звучит громкая музыка, употребляются алкоголь и наркотики, звучат угрозы. Кроме того, у женщины, живущей в этой квартире, родились близнецы, которые умерли преждевременно.
"Ну, она даже не ходила к врачам. Мы только потом узнали, что у нее была двойня. Одного забрали в два часа дня. А второго ребенка, когда гражданский муж пришел домой и увидел, что ребенок в унитазе. Второй раз позвонили в скорую, а в девять вечера забрали. У нее должны были родиться мальчик и девочка", - рассказывает соседка.
Мужчина квартиры регулярно избивает супругу. Они также спят на улице и раздеваются перед соседями. К ним часто приезжает полиция.
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