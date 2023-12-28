Наркотики, алкоголь и насилие. Разгул соседей приводит в отчаяние весь многоквартирный дом

"Ну, она даже не ходила к врачам. Мы только потом узнали, что у нее была двойня. Одного забрали в два часа дня. А второго ребенка, когда гражданский муж пришел домой и увидел, что ребенок в унитазе. Второй раз позвонили в скорую, а в девять вечера забрали. У нее должны были родиться мальчик и девочка", - рассказывает соседка.