Видео ⟩ Лихач рискует лишиться прав, выложив в соцсети видео своего дрифта в Марупе

Мужчина сел за руль, а его друг снимал безрассудные действия водителя на дороге. Водитель также не постеснялся опубликовать доказательства своего агрессивного вождения в соцсетях. За пару минут водитель заработал бы достаточно штрафных баллов, чтобы лишиться водительских прав.

Пассажир, которого видно на видео, активно и эмоционально комментирует все происходящее, используя ненормативную лексику.

На видео можно наблюдать несколько аварийных ситуаций, например, в один момент автомобиль выезжает на встречную полосу, а в другой момент - неуправляемо скользит, когда на тротуаре находится человек. По словам эксперта по безопасности дорожного движения, за несколько минут водитель такого вождения мужчина лишился водительских прав.

"Это один из случаев агрессивного вождения, согласно правилам - шесть штрафных баллов и штраф", - сказал эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис. Он также объяснил, что каждое боковое скольжение или "дрифт" может считаться новым нарушением, которое в совокупности может привести к лигению прав на шесть месяцев.

Однако поймать нарушителя пока не удалось, и он, скорее всего, сохранит свои права. По крайней мере, до тех пор, пока правоохранительные органы не поймают водителя на месте преступления.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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