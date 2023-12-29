"Резня на футбольном поле": как жители мексиканской деревни убили 10 бандитов и избежали судебного преследования

Именно после этих провалившихся переговоров банда приказала фермерам собраться на футбольном поле, чтобы на следующий день в полдень устроить разборку.

Посовещавшись, фермеры решили противостоять бандитам и отказаться платить.

Прокуроры штата Мехико, где находится Текскапилья, установили, что банда открыла огонь первой, а фермеры защищались «орудиями своего ремесла», в том числе серпами, мачете и дробовиками.

Как сообщается, среди убитых оказался и лидер Familia Michoacana в штате Мехико по кличке «Эль Паясо», что в переводе с испанского означает «клоун».

Контекст Фото: BBC

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Фото: BBC

В этот раз фермеры одержали победу, но вряд ли это можно считать окончательным поражением банды.

Местные жители ожидают ответных действий бандитов, которые, возможно, уже начались: в течение нескольких дней после «резни на футбольном поле» пропали 14 жителей деревни, в том числе четверо детей, о судьбе которых пока ничего не известно.

Одного из них похитили прямо из больницы, где он лечил рану, полученную во время боя с Familia Michoacana.

Остальных, включая четырех пропавших детей, захватили, когда они путешествовали на машине по этому району несколько дней спустя.

Предполагается, что за похищением стоит Familia Michoacana.

Для защиты жителей деревни в нее и окрестные районы были направлены сотни военнослужащих Национальной гвардии.

Губернатор штата Мехико Дельфина Гомес пообещала жителям, что власти не оставят их: «Я заявляю вам, вы не одни, мы с вами».

Представители служб безопасности говорят, что хотят предотвратить появление отрядов народных мстителей, как это уже случалось в других сельских регионах Мексики.