Рост числа жителей мира в уходяшем год был чуть ниже 1%, и в начале 2024 года каждую секунду будет рождаться 4,3 ребенка и умирать два человека, свидетельствуют данные статистики.

Темп роста числа жителей США в прошлом году составил 0,52%, что составляет примерно половину от мирового показателя. Число жителей США выросло на 1,7 миллиона и в новогоднюю ночь достигнет 335,8 миллиона человек.

Если нынешний темп сохранится до конца десятилетия, то это будет десятилетие с самым медленным приростом числа жителей в истории США. С 2020 по 2030 год в США прогнозируется рост менее 4%.

Ожидается, что к началу 2024 года каждые девять секунд в США будет рождаться один ребенок, а каждые 9,5 секунд - умирать один человек. Однако иммиграция не позволит численности населения сократиться.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!