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Труднодоступные участки на восточной границе будут построены к середине 2024 года

rus.tvnet.lv/LETA
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Гунтис Пуятс
Гунтис Пуятс Фото: Edijs Pālens/LETA

К середине следующего года на восточной границе планируется построить инфраструктуру на труднодоступных участках, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Такими участками являются заболоченные территории и берега рек.

Как сообщалось, заграждение на таких участках общей протяженностью 80 км будут строить шесть предприятий, выбранных в конкурсном порядке.

На вопрос о предприятиях, которые победили в конкурсе, и сумме договоров, на предприятии Valsts nekustamie īpašumi отметили, что такую информацию смогут предоставить только после того, как договоры будут разработаны и заключены.

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