Труднодоступные участки на восточной границе будут построены к середине 2024 года

К середине следующего года на восточной границе планируется построить инфраструктуру на труднодоступных участках, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
Такими участками являются заболоченные территории и берега рек.
Как сообщалось, заграждение на таких участках общей протяженностью 80 км будут строить шесть предприятий, выбранных в конкурсном порядке.
На вопрос о предприятиях, которые победили в конкурсе, и сумме договоров, на предприятии Valsts nekustamie īpašumi отметили, что такую информацию смогут предоставить только после того, как договоры будут разработаны и заключены.
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