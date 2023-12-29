Труднодоступные участки на восточной границе будут построены к середине 2024 года

Как сообщалось, заграждение на таких участках общей протяженностью 80 км будут строить шесть предприятий, выбранных в конкурсном порядке.

На вопрос о предприятиях, которые победили в конкурсе, и сумме договоров, на предприятии Valsts nekustamie īpašumi отметили, что такую информацию смогут предоставить только после того, как договоры будут разработаны и заключены.