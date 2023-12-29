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В Балвском крае ликвидируют основную школу и детский сад

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Детский садик. Иллюстративное фото
Детский садик. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Дума Балвского края приняла решение ликвидировать Видучскую основную школу и детский сад в Меднева, сообщает агентство LETA.

Самоуправление отмечает, что решение было принято, принимая во внимание снижение числа участников и недостаточное прогнозируемое число школьников, рост расходов на содержание инфраструктуры учреждений и их влияние на предоставление качественного образования, а также нерациональное использование площадей и финансовых ресурсов в учебных заведениях.

Видучскую основную школу ликвидируют с 31 июля 2024 года, начав ликвидацию 1 февраля 2024 года и завершив до 31 июля 2024 года. С 1 июня 2024 года функция реализации программы дошкольного образования в Видучской основной школе будет передана вилякскому дошкольному образовательному учреждению "Наминьш" вместо Видучской основной школы в Жигури.

Кроме того, на заседании было принято решение ликвидировать медневское дошкольное образовательное учреждение "Пасациня", присоединив его к вилякскому дошкольному образовательному учреждению "Наминьш" с 31 мая 2024 года. Ликвидацию детсада "Пасациня" планируется начать 1 февраля 2024 года и завершить до 31 мая 2024 года.

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