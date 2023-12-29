В пятницу, 29 декабря, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неопознанный объект, сообщил пресс-секретарь оперативного командования польских вооруженных сил полковник Яцек Горишевский.
"Объект вошел со стороны украинской границы", - сказал телеканалу TVN24 полковник. "Ночью шел интенсивный обстрел украинской территории, поэтому этот инцидент мог быть связан с этим", - добавил он.
Позднее польская армия сообщила, что неопознанным объектом была российская ракета, которая позднее вернулась в воздушное пространство Украины. Об этом журналистам заявил начальник генерального штаба Польши Веслав Кукула.
Poland says an “unidentified airborne object” entered its airspace from the direction of its border with Ukraine this morning pic.twitter.com/S5mL7G0hOX— TRACKER DEEP (@tracker_deep) December 29, 2023
Ракета была обнаружена радаром и немедленно покинула воздушное пространство Польши в направлении Украины.
На брифинге для прессы говорится, что когда ракета появилась над территорией Польши, на ее перехват были отправлены самолеты. Однако ракете удалось покинуть воздушное пространство Польши. Объект находился над Польшей около 3 минут. Он был замечен в Люблинском воеводстве и, возможно, пролетел в воздушном пространстве Польши около 40 километров. Польша объявила о повышенной готовности ВВС страны.
Летящий объект, который передвигался с огромной скоростью, заметили жители района Долгобичева Люблинского воеводства. Это недалеко от деревни Пшеводув, где в ноябре прошлого года во время российского удара взорвалась ракета, выпущенная с территории Украины.
По словам очевидцев, они слышали сильный шум и свист. Объект двигался в западном направлении.
Местные СМИ сообщают, что в окрестностях города Замостье продолжаются поисковые работы и мобилизованы значительные силы. Информации о том, что произошел взрыв, нет.
Может оказаться, что это было лишь временное нарушение воздушного пространства Польши и неизвестный объект вернулся в Украину.
"Утром неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении польских вооруженных сил, которое цитирует "Униан".
Украина ночью и утром в пятницу подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаке. После очередного налета дронов-камикадзе по городам Украины было запущено более 100 ракет разных типов. Есть жертвы. Пять человек погибли в Днепропетровской области, двое - в Одессе, погибшие также есть в Киеве, Харькове и Львове.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!