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Эвакуация в Пурвциемсе: жильцам разрешили вернуться в здание

rus.tvnet.lv
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Многоквартирный дом. Иллюстративное фото
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото Фото: Publicitātes foto

Пожарные не получили подтверждения об утечке химических веществ в рижском микрорайоне Пурвциемс, поэтому жителям разрешено вернуться в дом, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сегодня около 14:30 в VUGD поступил звонок с Варавикснес гатве в Риге, где, по предварительной информации, произошла утечка некоего вещества. VUGD приступило к эвакуации людей.

При тщательном осмотре квартиры спасатели установили, что вещества находились в закрытых емкостях и первоначальная информация об утечке химических веществ в парообразном, жидком или твердом виде не подтвердилась.

Из здания были эвакуированы 15 человек, которым разрешили вернуться в свои дома после того, как спасатели убедились в отсутствии опасности.

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