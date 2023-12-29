Эвакуация в Пурвциемсе: жильцам разрешили вернуться в здание

Сегодня около 14:30 в VUGD поступил звонок с Варавикснес гатве в Риге, где, по предварительной информации, произошла утечка некоего вещества. VUGD приступило к эвакуации людей.

При тщательном осмотре квартиры спасатели установили, что вещества находились в закрытых емкостях и первоначальная информация об утечке химических веществ в парообразном, жидком или твердом виде не подтвердилась.

Из здания были эвакуированы 15 человек, которым разрешили вернуться в свои дома после того, как спасатели убедились в отсутствии опасности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!