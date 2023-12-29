Риши Сунак: "Путин не остановится ни перед чем"

Жестокие ракетные удары России по мирным украинским городам показывают, что Путин "не остановится ни перед чем, пока не достигнет своей цели - уничтожения свободы и демократии", - заявил в пятницу, 29 декабря, премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Мы не дадим ему победить. Мы продолжим быть с Украиной - столько, сколько потребуется", - подчеркнул британский премьер-министр в микроблоге Х.
Бриджит Бринк, посол США в Украине, в то же время заявила: "Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы борьбу за свободу от таких ужасов продолжить в 2024 году".
Франция также осудила "стратегию террора" России в Украине.
"Россия продолжает свою стратегию террора, направленную на разрушение украинской гражданской инфраструктуры, чтобы подорвать устойчивость украинского населения, - говорится в заявлении МИД Франции. - Франция продолжит поддерживать Украину и оказывать ей помощь, необходимую для самозащиты, тесно сотрудничая со своими партнерами".
Ночью на пятницу, 29 декабря, Россия начала беспрецедентную атаку на украинские города с использованием ракет и беспилотников, что стало самым масштабным воздушным ударом за всю войну.
По последним данным, в результате нападения не менее 30 человек погибли и более 160 получили ранения.
Россия выпустила по Украине около 110 ракет, заявил президент Владимир Зеленский. В атаке были использованы практически все типы ракет, имеющиеся в арсенале РФ.
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