Больше не мачо. Как к 30-летию правления изменился Лукашенко

В декабре парламент проголосовал во втором чтении за закон о гарантиях для бывшего президента. Законопроект вносили на рассмотрение еще в 2019 году, но приняли его лишь спустя четыре года. Лукашенко "стелит себе соломку"?

"Думаю, он готовится к разным вариантам на все случаи жизни, - так на этот вопрос отвечает Валерий Карбалевич. - Если по каким-то причинам он не сможет баллотироваться на новый срок, этот закон станет подушкой безопасности. Но, на мой взгляд, Лукашенко пойдет на президентские выборы 2025 года. То, что Путин выдвинул свою кандидатуру, снимает психологический барьер и для Лукашенко тоже".

Политический аналитик Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

Вадим Можейко считает, что теоретически данный закон мог бы повысить шансы на уход Лукашенко и мирный транзит власти. Но в нынешних условиях "он не стоит даже той бумаги, на которой написан". "Кто-то, а Лукашенко прекрасно знает, что сила на стороне того, кто у власти, и ему никакие законы не писаны", - говорит он.

Так чего же ждать от 30-летия правления Лукашенко в Беларуси?

"Я бы не ждал никаких перемен. Во всяком случае, в позитивную сторону, - говорит политолог Валерий Карбалевич. - Все будет зависеть не столько от самого Лукашенко, сколько от факторов, которые лежат вне белорусской политики, от исхода войны в Украине. Если же Лукашенко уйдет, система начнет меняться, поскольку она завязана на нем. Сегодня маятник так сильно повернут в одну сторону, что неизбежно он будет качаться в другую. Хоть фактор России и будет серьезным и будет вносить свои коррективы в процесс".

Пока же ситуация скорее мотивирует Лукашенко концентрировать власть в своих руках и ее не отпускать, "потому что страшно", уверен Вадим Можейко.

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