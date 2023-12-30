В пятницу на Бривибас гатве в Риге случился пожар; было эвакуировано 14 человек

По зданию распространилось задымление, поэтому спасатели эвакуировали из него 14 человек. Работы по тушению завершились через час.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано девять пожаров, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 13:15 пожарные отправились на улицу Виенибас в Краславу, где из квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома шел дым. Проникнув в квартиру, пожарные установили, что в квартире горит свеча, стол и электроприборы на площади 0,2 кв. м, а люди в квартире не находятся.

VUGD напоминает, что зажженные свечи нельзя оставлять без присмотра, а перед отходом ко сну или выходом из дома нужно убедиться, что свечи потушены и плита на кухне выключена.

Незадолго до 15:00 поступил вызов на улицу Бривибас в Балви, где в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горела мебель на площади пять квадратных метров. Из соседней квартиры были эвакуированы пять человек.

За прошедшие сутки VUGD получила в общей сложности 30 вызовов: девять - на тушение пожаров, 13 - на спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.

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