В пятницу на Бривибас гатве в Риге случился пожар; было эвакуировано 14 человек

В пятницу, 29 декабря, в 7:30 утра VUGD получила вызов на Бривибас гатве в Риге, где в подвале трехэтажного жилого дома горел отопительный котел на площади два квадратных метра.
По зданию распространилось задымление, поэтому спасатели эвакуировали из него 14 человек. Работы по тушению завершились через час.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано девять пожаров, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 13:15 пожарные отправились на улицу Виенибас в Краславу, где из квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома шел дым. Проникнув в квартиру, пожарные установили, что в квартире горит свеча, стол и электроприборы на площади 0,2 кв. м, а люди в квартире не находятся.
VUGD напоминает, что зажженные свечи нельзя оставлять без присмотра, а перед отходом ко сну или выходом из дома нужно убедиться, что свечи потушены и плита на кухне выключена.
Незадолго до 15:00 поступил вызов на улицу Бривибас в Балви, где в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горела мебель на площади пять квадратных метров. Из соседней квартиры были эвакуированы пять человек.
За прошедшие сутки VUGD получила в общей сложности 30 вызовов: девять - на тушение пожаров, 13 - на спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.
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