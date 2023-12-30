Би-би-си: Когда президент, с одной стороны, говорит, что власть должна быть единой, но тут же перекладывает ответственность за непопулярные решения на военных…

А.А.: Конфликты во власти всегда были, есть и будут. Особенно когда это касается каких-то выборов, которые все равно когда-то состоятся.

Вообще же, медийность нашей власти и конкретно нашего президента играла чрезвычайно положительную роль в начале большой войны. Поддержка, защита, успокоение людей — это было очень позитивно.

Но эта медийность в результате рано или поздно должна была привести и, в конце концов, привела к тому, что президент стал в глазах украинцев ответственным за все происходящее в государстве. Потому что украинец всегда ищет одного Бога, который придет и решит все его проблемы — от мусорного бака на улице до отношений с россиянами. То есть в данном случае президент стал ответственным и за войну.

И если украинцам пытаются сказать, что когда были успехи, то это была заслуга президента, а когда их нет —

Би-би-си: … то это вина Залужного.

А.А.: … то это вина военных, это уже немного поздно это говорить, потому что все не так просто.

Би-би-си: Согласились ли бы вы с тезисом о том, что Валерий Залужный – это единственный человек, который гипотетически мог бы конкурировать с Владимиром Зеленским на гипотетических президентских выборах?

А.А.: На сегодняшний день только два человека имеют сверхвысокие показатели доверия – Зеленский и Залужный. Есть еще ряд других людей, которые имеют неплохие проценты доверия, но, скажем так, менее электорально привлекательны для граждан. Это [волонтер] Сергей Притула, [мэр Киева] Виталий Кличко и в известной степени Петр Порошенко. Других я даже назвать не могу.