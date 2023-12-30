Российского журналиста Павла Лобкова избили в Москве

Журналист не рассказал о подробностях инцидента, но из слов, которые он употребил в своем посте, можно сделать вывод, что нападение могло быть гомофобным. 56-летний Павел Лобков неоднократно открыто говорил о своей гомосексуальности, в том числе в интервью журналисту Юрию Дудю.