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Российского журналиста Павла Лобкова избили в Москве

rus.tvnet.lv
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Павел Лобков
Павел Лобков Фото: Скиншот https://www.youtube.com/watch?v=IxCqi_csXVg&t=8637s

Российский журналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили в районе Патриарших прудов в Москве. Об этом он написал в своем Facebook в субботу, 30 декабря.

Журналист не рассказал о подробностях инцидента, но из слов, которые он употребил в своем посте, можно сделать вывод, что нападение могло быть гомофобным. 56-летний Павел Лобков неоднократно открыто говорил о своей гомосексуальности, в том числе в интервью журналисту Юрию Дудю.

Лобков работал корреспондентом российского телеканала НТВ с середины 1990-х годов. С 2012 по 2021 год был ведущим телеканала "Дождь".

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