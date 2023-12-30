Российского журналиста Павла Лобкова избили в Москве

Российский журналист Павел Лобков сообщил о том, что его избили в районе Патриарших прудов в Москве. Об этом он написал в своем Facebook в субботу, 30 декабря.
Журналист не рассказал о подробностях инцидента, но из слов, которые он употребил в своем посте, можно сделать вывод, что нападение могло быть гомофобным. 56-летний Павел Лобков неоднократно открыто говорил о своей гомосексуальности, в том числе в интервью журналисту Юрию Дудю.
Лобков работал корреспондентом российского телеканала НТВ с середины 1990-х годов. С 2012 по 2021 год был ведущим телеканала "Дождь".
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