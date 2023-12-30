ВСУ рассказали, какой тип российских ракет еще не удалось сбить

Одна из ракет Х-22, преодолевших украинскую ПВО в пятницу, 29 декабря, возможно, была модифицированной версией этой ракеты.

Напомним, что в пятницу в результате массированной атаки по всей территории Украины погиб 31 человек.

ВВС Украины заявили, что сбили 87 крылатых ракет и 27 беспилотников из 158 "мишеней", выпущенных Россией.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, обычно она достигает цели по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства", - сказал Юрий Игнат.

Он добавил, что "нужны такие системы ПВО как Patriot", чтобы сбить этот тип ракет.

В пятницу, 29 декабря, Россия применила модернизированную версию ракеты Х-22. До сих пор российские вооруженные силы в основном использовали крылатые ракеты этого типа для обстрела целей на востоке и юге Украины.

Х-22 - сверхзвуковая ракета дальнего действия советских времен. Первоначально она предназначалась для уничтожения авианосцев и других крупных военных кораблей, вооруженных ядерной боеголовкой или боеголовкой большого взрывного действия.

Ch-22 Фото: Wikipedia.org

Всего в СССР было выпущено около 3000 пятитонных ракет. После распада Советского Союза часть из них осталась в Украине. Однако вскоре после обретения независимости в 1991 году Украина отказалась от своего ядерного и стратегического арсенала. В 2000 году Украина передала России 386 ракет Х-22 в рамках газового долга.

В последней модификации Х-22 для поиска и захвата цели используется не радар, а автопилот, направляющий ее по определенным координатам на определенной высоте в зависимости от геометрии поверхности. Высокая скорость ракеты создает проблемы для систем ПВО. Чем дольше ракета находится в воздухе, тем труднее ее сбить. Крылатые ракеты "Калибр", запущенные Россией из Черного моря, в три раза медленнее ракет Х-22, что облегчает обнаружение этих ракет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!