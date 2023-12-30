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Планируется увеличить на 1200 численность защитников страны

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В следующем году планируется примерно на 1200 увеличить численность защитников государства на профессиональной службе, в Земессардзе и Службе государственной обороны (СГО), свидетельствует информация, поданная Национальными вооруженными силами в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

План на 2024 год предусматривает содержание 7828 военнослужащих и 10 000 земессаргов - это на 154 военнослужащих и 500 земессаргов больше, чем в 2023 году.

План на 2024 год также предполагает призыв 600 военнослужащих на СГО.

Число защитников государства планируется увеличить и в 2025-2026 годах.

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