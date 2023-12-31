Как Кремль убеждает французов любить Россию и не помогать Украине - главное из расследования Washington Post

Большая часть аккаунтов, присылавшая эти комментарии, связана с крайне правыми политиками — Марин Ле Пен, главой «Национального объединения» (бывшего «Национального фронта») и Эриком Земмуром.

Осенью, после нападения боевиков ХАМАС на израильские поселения и военной операции Израиля в Газе, появились свидетельства того, что антиизраильские выступления во Франции были связаны — косвенно или с использованием российских сетей по дезинформации — с Москвой.

Во Франции кандидата в президенты Эрика Земмура многие критиковали за его пророссийские взгляды Фото: Reuters

Длившееся полгода парламентское расследование о зарубежном вмешательстве во французскую политику заключило: «Россия проводит рассчитанную надолго кампанию по дезинформации в нашей стране» и подчеркнуло роль, которую может играть в этом партия Ле Пен, которая, согласно докладу «сохраняет много особых связей с Кремлем» и, по сути, действует как «канал коммуникации» в распространении российских взглядов.

Ле Пен обвиняют в связях с Москвой уже давно — с тех времен, когда, в 2014-м, ее партия взяла в России кредит. После начала полномасштабной войны в Украине Ле Пен уже не так активно высказывается в поддержку Путина и ее комментарии о войне сводятся в основном к подчеркиванию того, что антироссийские санкции вредят французской экономии.

Тем не менее «Национальное объединение» отказалось поддержать Украину в нескольких ключевых голосованиях в парламенте.

И в последние месяцы деятели в этой партии и другие ультраправые политики вновь заговорили о необходимости восстанавливать связи с Москвой.

Многие из них не скрывают, что шаткое политическое положение во Франции и внешнеполитическая нестабильность дают России хороший шанс попытаться расшатать ситуацию дальше.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC