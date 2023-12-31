В субботнем номере Washington Post вышла статья корреспондентки издания Кэтрин Белтон, посвященная новым попыткам французских крайне правых изменить политику страны в части поддержки Украины в войне с Россией.
Как Кремль убеждает французов любить Россию и не помогать Украине - главное из расследования Washington Post
Сторонники Кремля на крайне правом фланге, заключает автор, используют «рассуждения о цене, которая платится за войну в Украине и все больше смешивают ее с идеей о том, что поддержка Украины — это американская идея, а Франция должна утвердить себя в качестве великой державы и восстановить свои связи с Россией».
И Кремль, как показывают документы, полученные через источники Washington Post, учитывает рост популярности правых и хочет воспользоваться этим.
Документы, о которых пишет Белтон, получены через службу безопасности одной из европейских стран.
Согласно им, Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Путина, поручил кремлевским политтехнологам разработать кампанию политической дестабилизации во Франции с использованием соцсетей, французских политических активистов и лидеров общественного мнения.
Но конкретные имена тех, кого предполагается использовать в этом, в документах не называются.
Первые презентации этих наработок были переданы в Кремль уже в 2022-м году и показывали, что политическое напряжение во Франции, где сохранялась значительная прослойка людей, симпатизирующих России, вполне позволяла проводить такую пропагандистскую кампанию.
В этом году рекомендации Кремля своим медиастратегам были уже более конкретными: увеличить число сообщений, которые продвигали бы мысль: платить за чужую войну — дурная затея.
В ответ, согласно полученным документам, были разработаны методички для «ботоферм». Например такая: создать комментарий в 200 знаков от имени француза средних лет, который считает французскую поддержку Украине «идиотской авантюрой».
Одним из аргументов для этого воображаемого француза было бы то, что поддержка Украины оборачивается «инфляцией и падением уровня жизни».
Представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили о существовании таких документов.
Он называл их «очередным фейком и полной чушью», подчеркнув, что Кириенко в АП занимается внутренней политикой, и то, что «вся Европа страдает» от введенных ею же санкций против России и доказывать это лишний раз не требуется.
Но, пишет Washington Post, анализ активности в соцсетях показывает, что попытки использовать внутренние проблемы Франции для продвижения пророссийских нарративов были.
Alto Intelligence, компания, специализирующаяся на мониторинге аномальной активности в цифровых медиа по всей Европе, подсчитала, что после беспорядков, вызванных убийством подростка арабского происхождения в Париже, почти треть всех комментариев, связанных с этим, обеспечила крошечная — в 1,2% — группа юзеров.
И в этой массе комментариев 24,2% продвигали пророссийские идеи.
Большая часть аккаунтов, присылавшая эти комментарии, связана с крайне правыми политиками — Марин Ле Пен, главой «Национального объединения» (бывшего «Национального фронта») и Эриком Земмуром.
Осенью, после нападения боевиков ХАМАС на израильские поселения и военной операции Израиля в Газе, появились свидетельства того, что антиизраильские выступления во Франции были связаны — косвенно или с использованием российских сетей по дезинформации — с Москвой.
Длившееся полгода парламентское расследование о зарубежном вмешательстве во французскую политику заключило: «Россия проводит рассчитанную надолго кампанию по дезинформации в нашей стране» и подчеркнуло роль, которую может играть в этом партия Ле Пен, которая, согласно докладу «сохраняет много особых связей с Кремлем» и, по сути, действует как «канал коммуникации» в распространении российских взглядов.
Ле Пен обвиняют в связях с Москвой уже давно — с тех времен, когда, в 2014-м, ее партия взяла в России кредит. После начала полномасштабной войны в Украине Ле Пен уже не так активно высказывается в поддержку Путина и ее комментарии о войне сводятся в основном к подчеркиванию того, что антироссийские санкции вредят французской экономии.
Тем не менее «Национальное объединение» отказалось поддержать Украину в нескольких ключевых голосованиях в парламенте.
И в последние месяцы деятели в этой партии и другие ультраправые политики вновь заговорили о необходимости восстанавливать связи с Москвой.
Многие из них не скрывают, что шаткое политическое положение во Франции и внешнеполитическая нестабильность дают России хороший шанс попытаться расшатать ситуацию дальше.
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