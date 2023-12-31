В России по статье о госизмене на 4 года осудили школьника

По словам юриста "Первого отдела" Евгения Смирнова, такие аресты обычно применяют, чтобы помешать человеку выехать из России или получить доступ к его вещам. "В данном случае могли таким образом заблокировать возможность выезда самого Кевина, поскольку для этого ему бы понадобилось разрешение матери. Кроме того, это удобный способ "зафиксировать" человека, получить доступ к нему самому, его вещам и технике. Наконец, не исключено, что ФСБ могла подозревать в госизмене или соучастии в таком преступлении саму женщину", - сказал Смирнов.