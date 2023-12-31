После удара по Белгороду в городах России начали отменять новогодние салюты

В Петропавловске-Камчатском отменили фейерверк, но оставили праздничную программу, сообщил мэр города Константин Брызгин. Также поступили власти Благовещенска, рассказал глава города Олег Имамеев. Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки, сообщил мэр Константин Шестаков.

В Магадане из-за обстрела Белгорода посчитали неуместным проводить новогодние мероприятия в центре города, заявил глава Магадана Юрий Гришан. Он призвал жителей не запускать салюты.

В Ханты-мансийском автономном округе (Югра) решили отключить на 31 минуту внешнюю подсветку административных зданий и праздничную иллюминацию из-за произошедшего в Белгороде.

В Воронежской области губернатор региона Александр Гусев 30 декабря призвал жителей отказаться от салютов в выходные дни. Из-за обстрела Белгорода отменили все массовые мероприятия в приграничном Бутурлиновском районе Воронежском области.

Напомним, в результате обстрела Белгорода днем 30 декабря, по последним данным, погибли 24 человека и больше 100 человек пострадали.

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