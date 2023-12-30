Удар по Белгороду Фото: Reuters/ScanPix

По информации Гладкова, угроза новых ударов сохраняется, и жителей города призвали отправиться в укрытия. Однако, как стало известно из публикаций в соцсетях, не все жители города смогли попасть в убежища: интернет-пользователи публикуют фото закрытых на замки входов в убежища. К 16:30 по местному времени тревогу отменили.

Ответ на российский обстрел Украины

Украинские спецслужбы подтвердили, что удар по Белгороду - ответ на российские удары по городам Украины в пятницу. По словам источника, Украина запустила по целям в разных регионах России более 70 беспилотников. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники пишет, что удар нанесли "силы безопасности и обороны" Украины. Как утверждается целью атаки были военные объекты. По словам собеседника издания, это "общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей".

Также источник "Украинской правды" в спецслужбах Украины объяснил разрушения и жертвы в Белгороде "непрофессиональными действиями" российской ПВО. Как заявил собеседник издания, Силы обороны наносили удары по военным объектам в Белгородской области. "Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций", - рассказал он изданию.