KNAB прокомментировал списание миллионов неиспользованных вакцин против Covid-19

KNAB, ознакомившись с информацией, доступной в публичном пространстве, не видит никаких признаков, которые могли бы указывать на возможные нарушения в деятельности госчиновников, проверка которых входит в компетенцию KNAB, сообщили агентству LETA в ведомстве.

KNAB не получало никаких материалов в связи со списанием миллионов неиспользованных вакцин против Covid-19.

Уже сообщалось, что на данный момент из-за истечения срока годности в Латвии списано 2,1 млн вакцин против Covid-19, выяснило агентство LETA в Национальнойной службе здравоохранения (NVD).

Всего с 2020 года по декабрь 2023 года Латвия получила 9,4 млн доз вакцин.

В Министерстве здравоохранения отметили, за это время другим странам пожертвовано 2,5 млн вакцин против Covid-19.

Сейчас для вакцинации взрослых и детей в Латвии доступны вакцины Nuvaxovid и Comirnaty. Всего на складах хранится 750 400 доз вакцин со сроком действия до 2024 и 2025 года, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний.