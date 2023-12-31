KNAB прокомментировал списание миллионов неиспользованных вакцин против Covid-19

На данный момент Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не видит признаков возможных нарушений в действиях чиновников в связи со списанием миллионов неиспользованных вакцин против Covid-19.
KNAB, ознакомившись с информацией, доступной в публичном пространстве, не видит никаких признаков, которые могли бы указывать на возможные нарушения в деятельности госчиновников, проверка которых входит в компетенцию KNAB, сообщили агентству LETA в ведомстве.
KNAB не получало никаких материалов в связи со списанием миллионов неиспользованных вакцин против Covid-19.
Уже сообщалось, что на данный момент из-за истечения срока годности в Латвии списано 2,1 млн вакцин против Covid-19, выяснило агентство LETA в Национальнойной службе здравоохранения (NVD).
Всего с 2020 года по декабрь 2023 года Латвия получила 9,4 млн доз вакцин.
В Министерстве здравоохранения отметили, за это время другим странам пожертвовано 2,5 млн вакцин против Covid-19.
Сейчас для вакцинации взрослых и детей в Латвии доступны вакцины Nuvaxovid и Comirnaty. Всего на складах хранится 750 400 доз вакцин со сроком действия до 2024 и 2025 года, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний.
Согласно заключенным Европейской комиссией и производителями вакцин договорам, финансовая информация, то есть цены на продукты, считается конфиденциальной и не может быть разглашена третьим сторонам, сообщает NVD.
В NVD заявили, что расторжение или изменение контракта возможны по соглашению сторон, и этот вопрос регулярно прорабатывается. Государства-члены Европейского Союза создали совместный комитет по закупкам вакцин, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени всех государств, чтобы получить наилучшие возможные условия, чем когда каждая страна ведет переговоры отдельно.
Последнее соглашение было достигнуто в мае 2023 года. Оно предусматривает, что объем поставок в Латвию сократится примерно на 22%.
"В тот момент, когда наше правительство подумало, что вакцин нужно брать как можно больше, это было, скорее всего, не правильное решение. И в заключенных договорах заложены эти обязательства, которые мы вынуждены выполнять. Конечно, есть огромные потери", - рассказала для LTV глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадская.
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