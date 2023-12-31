В России по "шпионской статье" впервые приговорили школьника. Что известно о самом юном фигуранте

Административный арест матери школьника мог быть инициирован силовиками для нескольких возможных задач, считает адвокат Евгений Смирнов, сотрудничающий с правозащитным проектом «Первый отдел».

«Обычно такие аресты применяют, чтобы помешать человеку выехать из России — в данном случае могли таким образом заблокировать возможность выезда самого Кевина, поскольку для этого ему бы понадобилось разрешение матери, — говорит Смирнов. — Кроме того, это удобный способ „зафиксировать“ человека, получить доступ к нему самому, его вещам и технике. Наконец, не исключено, что ФСБ могла подозревать в госизмене или соучастии в таком преступлении саму женщину».

Решения об аресте фигурантов без публикации их имен и статей УК РФ суд Майкопа выносил в 2023 году несколько раз, начиная с 24 февраля 2023 года.

Как в России сажают школьников

По российским законам ФСБ может привлекать граждан к уголовной ответственности за госизмену с 16-летнего возраста, сказал Би-би-си Евгений Смирнов. Более молодых задержанных после выяснения их возраста, силовики обязаны отпустить — так было со школьником в оккупированном регионе Украины, говорит Смирнов. Ему также известно о еще одном деле о госизмене, возбужденном в отношении несовершеннолетнего, но не о приговорах таким подросткам по этой статье.