Законопроект о мобилизации в Украине будет доработан

Новый законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета в Украине, внесенный в Верховную раду кабинетом министров, в нынешнем виде не попадет на голосование, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу, 30 декабря. По его словам, законопроект будет доработан после обсуждения.

"Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент рассмотрит его в первом, втором чтении, и будем иметь новый закон о мобилизации", - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что действующее законодательство Украины о мобилизации и воинском учете не соответствует нынешним реалиям. Все общество должно понять: в Украине идет большая война, и если РФ ее выиграет, то "захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины", добавил советник.

Правительственный законопроект о мобилизации