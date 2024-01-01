Закон об управлении распространением Covid-19 утратил силу

Принимая во внимание, что в мире еще есть места, где запрашивается сертификат Covid-19, для жителей Латвии сохранена возможность получать такие сертификаты. По этой причине данная норма перенесена в закон об эпидемиологической безопасности.

Нормы, касающиеся диагностики и отчетности о случаях заражения Covid-19, также продолжат действовать, чтобы в переходный период не возникло проблем со статистической информацией о Covid-19.

Кроме того, и впредь должны применяться нормы, касающиеся вакцинации против Covid-19, поэтому вакцинация в переходный период останется бесплатной для лиц из групп риска.

В то же время законом об эпидемиологической безопасности закреплено регулирование карантинного режима в местах лишения свободы и применение его при любом распространении опасного инфекционного заболевания.

Чтобы не лишать пациентов возможности обращаться за защитой прав пациентов в Государственное агентство лекарств в случаях, когда побочные эффекты вакцины против Covid-19 нанесли тяжелый или умеренный вред здоровью или жизни, соответствующая норма включена в закон о защите прав пациентов.

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