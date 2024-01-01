Плата за необоснованный вызов NMPD стала больше

Прейскурант платной услуги не распространяется на обеспечение неотложной медицинской помощи на добольничном этапе в критических для здоровья и жизни человека ситуациях. На экстренный телефон NMPD 113 следует звонить незамедлительно, если человек находится без сознания, не дышит или возникает внезапное нарушение дыхания, если получена тяжелая травма или имеется сильное, угрожающее жизни кровотечение, есть подозрение на инфаркт или инсульт, или в любой другой ситуации, когда жизни человека угрожает опасность, и решающими для получения помощи являются минуты.

NMPD призывает жителей всегда своевременно решать возникшие проблемы со здоровьем, чтобы предотвратить более серьезные последствия. При более простых заболеваниях и небольших травмах или обострении существующей болезни, прежде всего, всегда нужно связаться со своим семейным врачом.

А в ночные часы и выходные, когда в практике семейного врача рабочее время закончилось, помощь можно получить по консультативному телефону семейных врачей 66016001 или обратившись к дежурному врачу, в пункт срочной медицинской помощи.

Более подробная информация об альтернативах получения помощи, или конкретные адреса и время работы, можно найти на домашней странице Национальной службы здоровья в разделе "где получить медицинскую помощь" или позвонив по информационному телефону 80001234.

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