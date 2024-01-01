Плата за необоснованный вызов NMPD стала больше

С 1 января вступает в силу новый прейскурант платных услуг Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
Актуализированная информация касается получателей платной услуги, которым в определенных ситуациях необходимо привлекать медицинские ресурсы службы. Это такие платные услуги, как, например, дежурства медиков на публичных мероприятиях - концертах, спортивных соревнованиях и других, - плановая медицинская транспортировка, обучение преподавателей первой помощи и другие мероприятия.
Плата за вызов бригады для оказания помощи, которая не считается неотложной, вырастет с 74,35 евро до 84,93 евро.
Вызов бригады к лицу, которое не получает оплаченные из госбюджета услуги здравоохранения, на оказание неотложной медицинской помощи вырастет до 191,68 евро вместо нынешних 172,19 евро.
Транспортировка пациента в следующий ближайший стационар для оказания соответствующей скорой помощи по запросу пациента, если у пациента нет медицинских противопоказаний, будет стоить 87,28 евро вместо нынешних 67,21.
Кроме того, вырастет плата и за обеспечение бригады помощника врача неотложной медицинской помощи на мероприятиях, то есть один час будет стоить 104,3 евро вместо прежних 87,12 евро.
В свою очередь присутствие бригады врача интенсивной терапии/неотложной медицинской помощи на мероприятии впредь будет стоить 115,25 евро за час вместо прежних 95,99 евро, присутствие специализированной бригады на мероприятии будет стоить 128,83 евро за час вместо прежних 106,49 евро, а реанимационной бригады - 139,56 евро вместо прежних 114,39 евро.
Прейскурант платной услуги не распространяется на обеспечение неотложной медицинской помощи на добольничном этапе в критических для здоровья и жизни человека ситуациях. На экстренный телефон NMPD 113 следует звонить незамедлительно, если человек находится без сознания, не дышит или возникает внезапное нарушение дыхания, если получена тяжелая травма или имеется сильное, угрожающее жизни кровотечение, есть подозрение на инфаркт или инсульт, или в любой другой ситуации, когда жизни человека угрожает опасность, и решающими для получения помощи являются минуты.
NMPD призывает жителей всегда своевременно решать возникшие проблемы со здоровьем, чтобы предотвратить более серьезные последствия. При более простых заболеваниях и небольших травмах или обострении существующей болезни, прежде всего, всегда нужно связаться со своим семейным врачом.
А в ночные часы и выходные, когда в практике семейного врача рабочее время закончилось, помощь можно получить по консультативному телефону семейных врачей 66016001 или обратившись к дежурному врачу, в пункт срочной медицинской помощи.
Более подробная информация об альтернативах получения помощи, или конкретные адреса и время работы, можно найти на домашней странице Национальной службы здоровья в разделе "где получить медицинскую помощь" или позвонив по информационному телефону 80001234.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!