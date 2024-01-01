В Эстонии с 1 января легализованы однополые браки

Парламент Эстонии 20 июня одобрил легализацию браков однополых пар. Закон вступил в силу 1 января и предусматривает, что в Эстонии возможен брак между двумя взрослыми вне зависимости от их пола.

Закон также сохраняет возможность заключения однополыми парами договора о совместном проживании, и устанавливает, что зарегистрированные партнеры, согласно закону, смогут заключить брак по упрощенной процедуре. В Эстонии однополые пары могут заключить договор о совместном проживании с 2016 года.

В дальнейшем однополые пары смогут и усыновлять детей. Однополые супруги смогут усыновить ребенка своего супруга с согласия биологического родителя.

В законе прописан принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей, и сохраняется принцип, что права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь и в основном есть у биологических родителей.

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