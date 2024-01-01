В новогоднюю ночь в Берлине задержали более 300 человек

В столице Германии, где год назад вспыхнули жестокие столкновения, на этот раз патрулировали около 4500 полицейских. Около 15 правоохранителей получили ночные ранения.

В полиции сообщили, что в Берлине люди забрасывали полицейских, пожарных и друг друга петардами и пытались приготовить коктейли Молотова.

Один из инцидентов произошел на Александерплац, в Берлине, где около 500 человек стреляли петардами. Полиция разогнала группу у фонтана Нептуна и проверила наличие у них пиротехнических устройств. Однако после этого группа численностью около 200 человек начала стрелять петардами по полицейским, и полиция задержала несколько человек.

В Берлине около 45 000 человек встретили 2024 год у Бранденбургских ворот.

Во Франкфурте, Гамбурге и других местах Германии 2024 год встречали спокойно без крупных инцидентов. Однако в Кобленце при взрыве петарды погиб 18-летний парень.

Полиция особенно бдительна была в Кельне, учитывая подозрения в возможном теракте в Кельнском соборе. Ранее сообщалось, что в Германии в воскресенье были задержаны еще три человека в связи с планом нападения на Кельнский собор. Предположительно, они связаны с гражданином Таджикистана, который по подозрению в планировании теракта на Кельнский собор был задержан 24 декабря.

Безопасность Кельнского собора в воскресенье вечером обеспечивали около 1000 полицейских.

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