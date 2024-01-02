В Валке спасен провалившийся под лед рыбак; в пожарах пострадали три человека

В 14:18 VUGD получила вызов на Загьэзерс, где под лед провалился человек. Пострадавшего его до прибытия Пожарно-спасательной службы спас другой человек.

Сотрудники VUGD передали спасенного медикам.

В пожарах пострадали три человека

В понедельник и вторник в результате пожаров пострадали три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В понедельник утром в Стенде Талсинского края загорелся легковой автомобиль. В результате возгорания пострадал один человек, который попытался потушить огонь до прибытия пожарных.

Во второй половине дня пожарные получили вызов на улицу Дзирнаву в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома горела вытяжка и потолок. До прибытия сотрудников VUGD из здания были эвакуированы 15 человек. Один человек пострадал и был передан медикам.

Рано утром во вторник спасатели получили вызов в Вабольскую волость Аугшдаугавского края, где горел легковой автомобиль. При попытке потушить пламя пострадал один человек, который был передан медикам.

За прошедшие выходные в VUGD поступило 194 вызова, в том числе 85 на пожары, 70 на спасательные работы, а 39 вызовов были ложными.

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