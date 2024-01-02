Высказывания Маска могут дорого обойтись: для платформы Х этот год может стать последним

"Обанкротится ли в этом году Х? Да. Илон Маск часто предупреждает о банкротстве, что служит мотивацией для его сотрудников. Ранее он таким же образом шантажировал работников Tesla и SpaceX. Однако в этот раз, принимая во внимание резкое снижение доходов Х от рекламы и провал поисков нового источника дохода, есть очень большая возможность того, что банкротство действительно станет реальностью", - говорится в прогнозе.

После недавних эмоциональных высказываний Маска, когда миллиардер не постыдился пусть в ход нецензурную лексику в адрес рекламодателей, он может принимать все более нерациональные решения в надежде, что ему удастся предотвратить банкротство компании и вернуть предприятию былую славу.

"Борьба Маска за контроль над Х в условиях банкротства может стать захватывающим продолжением истории, которая началась с приобретением Twitter", - пишет Financial Times.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Х в 2023 году заработала при помощи рекламы 2,5 миллиарда долларов, что значительно меньше, чем в прошлые годы.

В отчете Media Matters for America указывается, что Х размещал рекламу крупных брендов наряду с антисемитским содержанием. Например, шутками о том, что "нацизм - это состояние души" и цитатами Адольфа Гитлера, поданными в воодушевляющем стиле.

Именно поэтому ряд больших компаний, таких как Apple, Disney, Lionsgate и другие остановили покупку рекламных площадей на платформе X.

Гендиретор Х Линда Якарино не собирается уходить с должности, так как большие бренды остановили свои расходы главным образом из-за высказывания Илона Маска по поводу антисемитского содержания.

Кроме того, Маск использовал нецензурную лексику во время критики брендов, переставших размещать рекламу на платформе. Это произошло после скандального твита самого Маска, в котором он поддержал антисемитскую теорию заговора.

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