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Видео и фото ⟩ В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет

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Горящий самолет в аэропорту Токио
Горящий самолет в аэропорту Токио Фото: Reuters/ScanPix

В международном аэропорту Токио во вторник загорелся пассажирский самолет японской авиакомпании Japan Airlines, сообщает японский телеканал NHK.

Причина пожара официально не подтверждена, но агентство Reuters и японский вещатель NHK сообщили, что рейс Japan Airlines после посадки мог столкнуться с самолетом японской береговой охраны, пишет Русская служба ВВС.

По данным NHK и другого японского телеканала TBS, один человек на борту самолета береговой охраны спасся, а еще пятеро погибли.

Береговая охрана сообщает, что ее самолет, предположительно столкнувшийся с пассажирским, направлялся в аэропорт Ниигата, чтобы доставить помощь на пострадавший от землетрясения полуостров Ното.

На месте происшествия работают пожарные.

По информации телеканала NHK, все 367 находившихся на борту пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы.

По данным самой авиакомпании, горящий самолет - рейс 516 Japan Airlines, который вылетел из нового аэропорта Титосэ на острове Хоккайдо в 16:00 и должен был приземлиться в аэропорту Ханэда в 17:40.

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