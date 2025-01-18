Оказывается, встречаются пациенты, которые к анализам, назначенным врачом, самостоятельно добавляют свои пометки, ставя галочки в бланке напротив позиций, оплачиваемых государством. Разрешено ли такое самоуправство? Часто ли оно случается? Лежит ли это на совести самого пациента? Мы задали эти вопросы врачебным ассоциациям и лабораториям.
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Пациенты сами добавляют галочки в бланке анализов, оплачиваемых государством. Допустимо ли это?
В соцсети Threads еще до Нового года одна женщина описала такой случай: стояла в очереди в лабораторию на сдачу анализов, и там некий человек решил "просветить" окружающих, как заполнять бланк анализов. Он объяснял, в каких графах надо поставить галочки напротив тех исследований, которые покрываются государством - даже если врач этого не отметил.