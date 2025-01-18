В соцсети Threads еще до Нового года одна женщина описала такой случай: стояла в очереди в лабораторию на сдачу анализов, и там некий человек решил "просветить" окружающих, как заполнять бланк анализов. Он объяснял, в каких графах надо поставить галочки напротив тех исследований, которые покрываются государством - даже если врач этого не отметил.