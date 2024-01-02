Иеву Ильвес лишат компенсации "президентской жены"

В преддверии Рождества стало известно, что брак латвийского дипломата Иевы Ильвес и бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса распался. СМИ пытаются выяснить, как будет делиться их имущество.
Журнал Kas Jauns со ссылкой на postimees.ee пишет, что ежемесячная компенсация в размере 1663,63 евро, которую Иева Ильвес получала из казны Эстонии после окончания президентства ее мужа, после завершения бракоразводного процесса больше не будет выплачиваться.
В свою очередь, если Тоомас Хендрик Ильвес вновь вступит в брак, новой супруге не будет причитаться компенсация от государства.
Ильвесы владеют совместной консалтинговой компанией, основанной в 2016 году, прибыль которой в прошлом году превысила 246 тысяч евро. Оба являются членами совета директоров и единственными бенефициарами.
В последней декларации Иевы Ильвес, как должностного лица, поданной весной прошлого года, указано, что она владеет квартирой в Лимбажи и квартирой и землей в Салацгриве. Также ей принадлежит квартира в Грузии и два автомобиля.
У экс-супруга задекларированы 15 000 евро наличных себережений и 20 000 евро в банке в Эстонии, а также указаны 58 000 евро долговых обязательств.
Уже сообщалось, что Иева Ильвес сообщила о разводе в социальных сетях.
Иева Ильвес написала в Facebook: "В предрождественском настроении, но с глубокой печалью вынуждена сообщить, что наш почти восьмилетний брак с моим мужем Тоомасом Хендриком Ильвесом распался. Ни один момент не подходит для такого решения, однако именно сейчас, после долгих размышлений и уважая выбор Тоомаса, мне ясно, что в будущем мы пойдем каждый своим путем, вместе заботясь о благополучии детей. Я от всего сердца благодарна народу Эстонии, который так тепло ко мне относился и всегда доброжелательно принимал как в Таллинне, так и в сельской местности. В Эстонии я всегда чувствовала себя как дома. Вы были источником вдохновения и являетесь образцом для подражания в сфере инфотехнологий. Я многому у вас научилась и продолжу делиться вашим опытом, особенно в технологическом секторе, со всем миром - сейчас я работаю в Украине".
В свою очередь Ильвес в интервью газете Eesti Express заявил: "Это было непростое решение. Мы провели вместе несколько прекрасных лет, и у нас растет замечательный сын, с которым всегда будут рядом мать и отец."
Как уже сообщалось Иева и Тоомас Ильвес обменялись кольцами 2 января 2016 года в Эстонии. У Иевы трое детей, младший из них – Ханс Хендрикс – родился в ноябре 2016 года.
Тоомас Хендрик Ильвес был президентом Эстонии с 2006 по 2016 год. У Ильвеса трое детей от предыдущих браков.
Подробности читайте в журнале Kas Jauns от 2 января!
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