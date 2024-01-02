Иеву Ильвес лишат компенсации "президентской жены"

Уже сообщалось, что Иева Ильвес сообщила о разводе в социальных сетях.



Иева Ильвес написала в Facebook: "В предрождественском настроении, но с глубокой печалью вынуждена сообщить, что наш почти восьмилетний брак с моим мужем Тоомасом Хендриком Ильвесом распался. Ни один момент не подходит для такого решения, однако именно сейчас, после долгих размышлений и уважая выбор Тоомаса, мне ясно, что в будущем мы пойдем каждый своим путем, вместе заботясь о благополучии детей. Я от всего сердца благодарна народу Эстонии, который так тепло ко мне относился и всегда доброжелательно принимал как в Таллинне, так и в сельской местности. В Эстонии я всегда чувствовала себя как дома. Вы были источником вдохновения и являетесь образцом для подражания в сфере инфотехнологий. Я многому у вас научилась и продолжу делиться вашим опытом, особенно в технологическом секторе, со всем миром - сейчас я работаю в Украине".



В свою очередь Ильвес в интервью газете Eesti Express заявил: "Это было непростое решение. Мы провели вместе несколько прекрасных лет, и у нас растет замечательный сын, с которым всегда будут рядом мать и отец."