"Я вел себя как кретин": распался брак популярного телеведущего

"Новый год - это как чистый лист, на котором хочется провести только яркие линии, поэтому мы с Лелде делимся этой болезненной для нас новостью сейчас, в старом году. Мы развелись и дальше каждый пойдет своим путем.

По большому счету, я вел себя как кретин и будучи в браке, нарушал данные обещания. И мне от всего сердца жаль, что я потерял такую ​​уникальную женщину и мать своих детей.



Любя наших детей, мы сохраним уважительные и дружеские отношения и впредь. Прошу с пониманием относится к нашему решению и не беспокоить нас на этом сложном этапе жизни", - написала Цериньш в Facebook.

Как уже сообщалось, после многолетней дружбы Церини поженились в мае 2018 года. У пары родилась дочь Адель в конце 2019 года и сын Францис летом 2021 года.

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