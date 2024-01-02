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Полиция разыскивает мужчину с фотографий

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает изображенного на фото мужчину.

Стражи порядка просят посмотреть на фотографии и отозваться всех, кто знает этого мужчину, его нынешнее местонахождение или обладает какой-либо другой информацией, способной помочь поискам.

Фото: Valsts policija

Кроме того, полиция призывает отозваться и самого мужчину с фото.

Связаться с полицией можно по телефону 110 или в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по номерам телефона 67086800 или 67086241. Анонимность гарантируется.

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