Договор с государством в 2024 году заключили все семейные врачи

В конце прошлого года сроки действия договоров семейных врачей с NVD истекли. Латвийская ассоциация семейных врачей рассматривала возможность подписания нового договора об оказании четыре дня в неделю оплачиваемых государством услуг, а один день - платных. Ассоциация указала, что с 1 января финансирование практик семейных врачей будет сокращено на 13%, поэтому возникли опасения по поводу того, как сохранить практики и какие услуги предоставлять пациентам.

Однако 27 декабря после встречи с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери члены ассоциации решили подписать договоры с NVD, продлив сотрудничество еще на год. В настоящее время договоры подписали все семейные врачи.

Министр здравоохранения пообещал во время встречи, что в январе правительство рассмотрит вопрос об увеличении средств на содержание практик семейных врачей. Также продолжится работа по укреплению системы семейных врачей в следующие три-четыре года.

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