"Российские оккупанты несколько уменьшили число пехотных атак. Но уже вторые сутки подряд активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции из артиллерии", - написал Тарнавский в своем Telegram-канале.

"Враг наиболее активен около Авдеевки и на Марьинском направлении", - отметил коммандующий.

Тарнавский отвечает за один из самых сложных участков фронта, куда входит, среди прочего, Авдиевка, которую российские войска пытаются окружить и захватить, а также Марьинка - полностью разрушенный населенный пункт около Донецка, о захвате которого недавно заявили российские военные.

Бойцы военной группы "Таврия" также ведут бои в районе Работино в Запорожской области, где в ходе летнего контрнаступления был нанесен основной удар украинских войск.

В сводке Генштаба Украинской армии за 3 января сказано, что ВСУ отразили удар российской армии в районе Работино, а в районе Вербового (населенный пункт, который находится под контролем российских войск) "продвинулись вперед, вынудив врага покинуть некоторые позиции".

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